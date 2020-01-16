Джикия пропустил тренировку «Спартака» из-за пищевого отравления

Капитан московского «Спартака» защитник Георгий Джикия не принял участия в сегодняшней тренировке команды в Абу-Даби.



26-летний футболист вышел на поле вместе с партнёрами, однако не стал заниматься и покинул его до начала тренировки.



Как сообщили корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко в стане красно-белых, Джикия пропустил занятие по причине пищевого отравления. Ожидается, что уже завтра, 17 января, он вернётся в строй.



В Абу-Даби проходит первый зимний сбор «Спартака». На нём красно-белые будут работать в режиме трёхразовых тренировок: зарядка в зале и две сессии на поле утром и вечером.



«Спартаку» предстоит принять участие в товарищеском турнире в Катаре, который пройдёт с 1 по 9 февраля этого года и впервые станет международным. В соревнованиях также сыграют «Ростов», «Локомотив» и белградский «Партизан».

Форвард «Спартака» Ларссон вернулся к тренировкам на поле