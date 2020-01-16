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Джикия пропустил тренировку «Спартака» из-за пищевого отравления

Джикия пропустил тренировку «Спартака» из-за пищевого отравления
Футбол / РПЛ 0

Капитан московского «Спартака» защитник Георгий Джикия не принял участия в сегодняшней тренировке команды в Абу-Даби.

26-летний футболист вышел на поле вместе с партнёрами, однако не стал заниматься и покинул его до начала тренировки.

Как сообщили корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко в стане красно-белых, Джикия пропустил занятие по причине пищевого отравления. Ожидается, что уже завтра, 17 января, он вернётся в строй.

В Абу-Даби проходит первый зимний сбор «Спартака». На нём красно-белые будут работать в режиме трёхразовых тренировок: зарядка в зале и две сессии на поле утром и вечером.

«Спартаку» предстоит принять участие в товарищеском турнире в Катаре, который пройдёт с 1 по 9 февраля этого года и впервые станет международным. В соревнованиях также сыграют «Ростов», «Локомотив» и белградский «Партизан».

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