Игонин: «Зенит» ведёт работу с болельщиками. Ходят не только на футбол, но и на праздник

Бывший капитан «Зенита», депутат Законодательного собрания Ленинградской области Алексей Игонин поделился мнением о посещаемости клуба.

Напомним, УЕФА обнародовал финансовый отчёт по итогам 2018 года, где появилась информация, что питерский клуб стал вторым в Европе по приросту средней посещаемости клуба.

«Работа с привлечением болельщиков в «Зените» сейчас ведётся большая. Многое было сделано очень правильно. Сейчас много внимания уделяется не только непосредственно фанатам, также ведь и ведётся работа в общем комплексе. То, что делается до игры, нацелено как раз на детей, жён болельщиков, поэтому и получается, что вместо одного фаната приходит целая семья. В Англии тоже не просто так вся семья ходит на стадион. Там помимо традиций есть специальные программы для всех. В России все идут не только на футбол, но и на праздник. Вот и результат», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.

«Зенит» стал вторым в Европе по приросту посещаемости