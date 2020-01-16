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«Рубин» и «Зенит» попали в рейтинг клубов с отрицательным трансферным балансом в 2018 году

«Рубин» и «Зенит» попали в рейтинг клубов с отрица
«Рубин» и «Зенит» попали в рейтинг клубов с отрицательным трансферным балансом в 2018 году
Футбол / РПЛ 0

Портал Goal.com представил отчёт УЕФА, в котором приводятся клубы с наихудшим трансферным балансом по итогам 2018 года.

Среди 20 европейских клубов, потративших на новичков больше, чем заработавших на продаже своих футболистов, оказались сразу два представителя Российской Премьер-Лиги – «Рубин» и «Зенит». Казанцы с разницей в € 53 млн заняли шестое место в рейтинге, сине-бело-голубые (€ 29 млн) – 16-е.

Полностью список выглядит следующим образом:

1. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – € 134 млн
2. «Манчестер Сити» (Англия) – € 107 млн
3. «Бавария» (Германия) – € 79 млн
4. «Милан» (Италия) – € 73 млн
5. «Кристал Пэлас» (Англия) – € 53 млн
6. «Рубин» (Россия) – € 53 млн
7. «Уотфорд» (Англия) – € 48 млн
8. «Наполи» (Италия) – € 45 млн
9. «Ньюкасл Юнайтед» (Англия) – € 43 млн
10. «Сток Сити» (Англия) – € 38 млн
11. «Интер» (Италия) – € 37 млн
12. «Марсель» (Франция) – € 37 млн
13. «Вольфсбург» (Германия) – € 34 млн
14. «Атлетико» (Испания) – € 32 млн
15. «Реал» (Испания) – € 32 млн
16. «Зенит» (Россия) – € 29 млн
17. «Ювентус» (Италия) – € 26 млн
18. «Гамбург» (Германия) – € 25 млн
19. «Фиорентина» (Италия) – € 24 млн
20. «Борнмут» (Англия) – € 23 млн.

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