«Рубин» и «Зенит» попали в рейтинг клубов с отрицательным трансферным балансом в 2018 году

Портал Goal.com представил отчёт УЕФА, в котором приводятся клубы с наихудшим трансферным балансом по итогам 2018 года.



Среди 20 европейских клубов, потративших на новичков больше, чем заработавших на продаже своих футболистов, оказались сразу два представителя Российской Премьер-Лиги – «Рубин» и «Зенит». Казанцы с разницей в € 53 млн заняли шестое место в рейтинге, сине-бело-голубые (€ 29 млн) – 16-е.



Полностью список выглядит следующим образом:



1. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – € 134 млн

2. «Манчестер Сити» (Англия) – € 107 млн

3. «Бавария» (Германия) – € 79 млн

4. «Милан» (Италия) – € 73 млн

5. «Кристал Пэлас» (Англия) – € 53 млн

6. «Рубин» (Россия) – € 53 млн

7. «Уотфорд» (Англия) – € 48 млн

8. «Наполи» (Италия) – € 45 млн

9. «Ньюкасл Юнайтед» (Англия) – € 43 млн

10. «Сток Сити» (Англия) – € 38 млн

11. «Интер» (Италия) – € 37 млн

12. «Марсель» (Франция) – € 37 млн

13. «Вольфсбург» (Германия) – € 34 млн

14. «Атлетико» (Испания) – € 32 млн

15. «Реал» (Испания) – € 32 млн

16. «Зенит» (Россия) – € 29 млн

17. «Ювентус» (Италия) – € 26 млн

18. «Гамбург» (Германия) – € 25 млн

19. «Фиорентина» (Италия) – € 24 млн

20. «Борнмут» (Англия) – € 23 млн.