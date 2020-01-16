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Вальверде не получит от «Барселоны» полную сумму по контракту за увольнение

Вальверде не получит от «Барселоны» полную сумму по контракту за увольнение
Футбол / Испания 0

Бывший главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде не получит положенную ему сумму за расторжение контракта с клубом, сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, специалист перед началом переговоров с сине-гранатовыми попросил своего представителя завершить сотрудничество с клубом на максимально положительной ноте. Вальверде хотел сохранить хорошие отношения с руководителями каталонцев, в связи с чем стороны договорились, что Эрнесто будет выплачена большая часть отступных, но не вся положенная сумма, которая должна была равняться оставшемуся окладу по контракту.

Вальверде возглавил «Барселону» в 2017 году. Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Испании, а также по одному разу стал победителем Кубка и Суперкубка Испании. В Лиге чемпионов каталонцы вылетели на стадиях 1/4 и 1/2 финала, проиграв «Роме» (4:1, 0:3) и «Ливерпулю» (3:0, 0:4) соответственно.

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