Вальверде не получит от «Барселоны» полную сумму по контракту за увольнение

Бывший главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде не получит положенную ему сумму за расторжение контракта с клубом, сообщает Mundo Deportivo.



По информации издания, специалист перед началом переговоров с сине-гранатовыми попросил своего представителя завершить сотрудничество с клубом на максимально положительной ноте. Вальверде хотел сохранить хорошие отношения с руководителями каталонцев, в связи с чем стороны договорились, что Эрнесто будет выплачена большая часть отступных, но не вся положенная сумма, которая должна была равняться оставшемуся окладу по контракту.



Вальверде возглавил «Барселону» в 2017 году. Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Испании, а также по одному разу стал победителем Кубка и Суперкубка Испании. В Лиге чемпионов каталонцы вылетели на стадиях 1/4 и 1/2 финала, проиграв «Роме» (4:1, 0:3) и «Ливерпулю» (3:0, 0:4) соответственно.

Вальверде расплакался во время прощания с игроками «Барселоны»