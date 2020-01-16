Хави объяснил решение отказать «Барселоне»

Главный тренер «Аль-Садда» Хави Эрнандес прокомментировал собственное решение отказаться от назначения на пост наставника «Барселоны», за которую он выступал большую часть своей карьеры игрока.
«Да, я действительно получил предложение от «Барселоны» в лице Эрика Абидаля и Оскара Грау, но я не принял его, потому что мне ещё слишком рано тренировать эту команду. Но это останется моей мечтой на будущее.
Первым делом я сообщил о своём решении семье, а затем игрокам «Аль-Садда», потому что они следили за развитием событий. Три дня я был не в лучшем положении для работы, но теперь полностью сфокусирован на «Аль-Садде», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.
«Барселона» предлагала Хави тренерский пост в преддверии увольнения Эрнесто Вальверде, работавшего в клубе на протяжении двух с половиной лет. В итоге на должность был назначен бывший рулевой «Бетиса» Энрике Сетьен.
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