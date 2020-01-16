Пулишич доволен своим первым сезоном в «Челси»

Нападающий «Челси» Кристиан Пулишич поделился впечатлениями от своего первого сезона в лондонском клубе.

«Многие мне говорили, что по приходу в английский чемпионат мне будет тяжело, и это вообще большие перемены. В чемпионате большое количество матчей, много всего происходит, и поначалу мне, конечно же, было очень нелегко.



Но я горжусь тем, как преодолел трудности. Я чувствую, что в последнее время играю хорошо. Определённо, это здорово, и я получаю большое удовольствие. Здесь удивительная футбольная культура и атмосфера, я очень счастлив и надеюсь завершить сезон на мажорной ноте. Не ждал, что приеду сюда и забью 10 голов в своём первом матче, хотя, конечно, каждый бы этого хотел. Но я приехал, хотел быть реалистом и хотел заслужить своё место в команде. Сейчас я очень доволен тем, как идут мои дела», — приводит слова Пулишича ESPN.