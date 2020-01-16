Фанаты увидели Мойзе Кина за рулём и спародировали его празднование. Игрок снял видео
Нападающий «Эвертона» Мойзе Кин записал видео, находясь за рулём своего автомобиля.
19-летний футболист опубликовал в своём «инстаграме» ролик, в котором веселится, глядя на фанатов «ирисок», проезжавших мимо и заметивших его. Болельщики копировали празднование Мойзе, и ему это понравилось. На видео Кин смеётся, а в подписи говорится: «Я люблю фанатов «Эвертона»!»
Позднее поступок Кина подвергли критике в Сети. Многие пользователи стали отмечать аккаунт полиции Мерсисайда и призывать наказать игрока за использовании телефона за рулём. Правоохранители ответили, что к настоящему моменту расследование инцидента не начато.
Футболист уже удалил видео из своего аккаунта.
Видео доступно на «Чемпионате».
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