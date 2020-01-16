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Источник: полузащитник сборной Казахстана Исламхан отправился на просмотр в «Зенит»

Источник: полузащитник сборной Казахстана Исламхан
Источник: полузащитник сборной Казахстана Исламхан отправился на просмотр в «Зенит»
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник «Кайрата» Бауыржан Исламхан, ныне пребывающий в статусе свободного агента, может продолжить карьеру в России, сообщает Vesti.kz.

По информации источника, сегодня, 16 января, 26-летний футболист отправился в расположение «Зенита». Ожидается, что Бауыржан прибудет на сбор сине-бело-голубых в Катаре, чтобы пройти просмотр.

Исламхан начинал карьеру в 2011 году в составе «Тараза», после чего перебрался в «Кубань». За российский клуб хавбек не провёл ни одного матча, а в 2013 году играл на правах аренды за «Астану». С 2014 года Бауыржан защищал цвета «Кайрата», который покинул в конце прошлого года по истечении контракта. В сборную Казахстана вызывается с 2012 года.

В минувшем розыгрыше казахстанской Премьер-лиги полузащитник принял участие в 22 матчах, в которых отметился 7 голами (3 – с пенальти) и получил 2 жёлтые карточки.

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