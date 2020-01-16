Виллаш-Боаш раскритиковал руководство «Марселя» и может уйти из клуба

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш может покинуть команду всего спустя полгода после своего назначения, сообщает Daily Mail.

Как утверждает источник, «специальный советник» присоединился к французскому клубу с целью продажи игроков в английскую Премьер-лигу, несмотря на то что Виллаш-Боаш публично заявил, что не собирается продавать игроков в это трансферное окно. Этим агентом является Пол Олдридж, который оформил трансферы Карлоса Тевеса и Хавьера Маскерано в «Вест Хэм» в 2006 году, что впоследствии стоило английскому клубу рекордных € 7 млн в виде штрафов. Было установлено, что Олдридж солгал Премьер-лиге о существовании документации, которая должна была быть представлена по трансферам Тевеса и Маскерано.

Узнав об этом назначении, португалец раскритиковал руководство «Марселя» и заявил, что оно должно было посоветоваться с тренером, так как дело касается состава команды и поставленных целей тренеру в этом сезоне. Виллаш-Боаш сказал, что понимает, что экономические принципы клуба всегда выше спортивных, но если есть что-то, что помогает клубам хорошо продавать игроков, то это спортивные результаты. У журналистов после этого возникли вопросы о будущем тренера, которое, как заявил сам португалец, неразрывно связано с будущим Субисарреты (спортивным директором «Марселя»), чьё положение становится под вопросом после появления в клубе Пола Олдриджа.