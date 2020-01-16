«Манчестер Юнайтед» предложили подписать Кавани

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает Manchester Evening News.

Как утверждает источник, «Манчестер Юнайтед» было предложено подписать Эдинсона Кавани летом в качестве свободного агента. Также клуб оповестили, что зимой трансфер игрока будет оформить невозможно. Сам английском клуб нуждается в усилении линии нападения, и главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшер намеревался купить Эрлинга Холанда, который в итоге перешёл в дортмундскую «Боруссию» в конце прошлого месяца.



Соглашение уругвайца с французским клубом истекает летом этого года, и игрок не намерен подписывать новое. Мадридский «Атлетико» и «Тоттенхэм» также проявляют интерес к игроку, и даже была информация, что Кавани согласовал условия личного контракта с испанцами и стороны хотят договориться о трансфере уже в январе.

Эдинсон Кавани принял участие в 9 матчах чемпионата Франции в этом сезоне. Нападающий сборной Уругвая забил два гола и не отметился результативными передачами.