«Манчестер Юнайтед» предложили подписать Кавани

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает Manchester Evening News.
Как утверждает источник, «Манчестер Юнайтед» было предложено подписать Эдинсона Кавани летом в качестве свободного агента. Также клуб оповестили, что зимой трансфер игрока будет оформить невозможно. Сам английском клуб нуждается в усилении линии нападения, и главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшер намеревался купить Эрлинга Холанда, который в итоге перешёл в дортмундскую «Боруссию» в конце прошлого месяца.
Соглашение уругвайца с французским клубом истекает летом этого года, и игрок не намерен подписывать новое. Мадридский «Атлетико» и «Тоттенхэм» также проявляют интерес к игроку, и даже была информация, что Кавани согласовал условия личного контракта с испанцами и стороны хотят договориться о трансфере уже в январе.
Эдинсон Кавани принял участие в 9 матчах чемпионата Франции в этом сезоне. Нападающий сборной Уругвая забил два гола и не отметился результативными передачами.
- 16 января 2020
-
17:07
-
17:01
-
16:38
-
16:37
-
16:11
-
16:04
-
15:57
-
15:35
-
15:34
-
15:26
-
15:19
-
15:06
-
15:03
-
15:01
-
14:37
-
14:10
-
14:05
-
13:43
-
13:36
-
13:16
-
12:55
-
12:49
-
12:49
-
12:40
-
12:10
-
12:10
-
12:00
-
11:47
-
11:44
-
11:39
-
11:16
-
11:00
-
10:46
-
10:39
-
10:25