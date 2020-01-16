Адвокат Глушаковой: отсутствие на суде — кредо Дениса

Сергей Жорин, адвокат Дарьи Глушаковой, бывшей жены полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова, прокомментировал ситуацию с переносом заседания по делу бывших супругов.
Напомним, сегодня, 16 января, должно было состояться заседание по делу Дениса Глушакова с бывшей женой, но его перенесли на 7 февраля из-за отсутствия представителей стороны футболиста.
«Это нормальная ситуация для Глушакова. Отсутствие на суде — его кредо. То, что он не приходит, значит, что ему так это нужно», — сказал Жорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.
Глушаков подал иск к бывшей жене Дарье. Футболист намерен отсудить у неё 200 млн рублей.
Бывшие супруги выясняют отношения на законодательном уровне уже больше года. Ранее Дарья требовала от Дениса алименты на содержание детей и обвиняла его в измене. В конце октября было перенесено рассмотрение апелляционной жалобы на раздел имущества между экс-супругами.
- 16 января 2020
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