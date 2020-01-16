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Азар вновь признан лучшим бельгийским футболистом года, выступающим за границей

Азар вновь признан лучшим бельгийским футболистом года, выступающим за границей
Футбол / Испания 0

Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар был признан лучшим бельгийским футболистом, выступающим за границей, по итогам 2019 года, сообщает HLN.

В голосовании 29-летний игрок набрал 458 голосов и обошёл полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне (348) и форварда «Интера» Ромелу Лукаку (248).

Остальные претенденты на награду получили менее 100 голосов. Так, в пятёрку вошли Юри Тилеманс из «Лестер Сити» (87) и Аксель Витсель из дортмундской «Боруссии» (78).

Азар становится обладателем данной награды в третий раз подряд. При этом он не смог присутствовать на церемонии, поскольку в настоящее время продолжает восстановление после травмы.

Прошлый год Эден начинал в составе «Челси», с которым выиграл Лигу Европы. Летом форвард перебрался в «Реал».

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