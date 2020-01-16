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«Челси» и «Манчестер Юнайтед» поборются за хавбека «Лилля» Сумаре

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» поборются за хавбека «Лилля» Сумаре
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Лилля» Бубакари Сумаре, вероятно, продолжит карьеру в чемпионате Англии, сообщает Sky Sports.

По информации источника, лондонский «Арсенал», «Реал» и «Валенсия» выбыли из гонки за игрока, а «Манчестер Юнайтед» и «Челси» продолжают вести переговоры по 20-летнему французу. Сообщается, что игрок примет решение только после матча «Лилля» с «ПСЖ», который состоится 26 января. Французский клуб твёрдо намерен продать игрока, вопрос состоит только в том, к какому клуб отправится полузащитник в этом месяце.

Бубакари Сумаре принял участие в 18 матчах чемпионата Франции в этом сезоне и не отметился результативными действиями. Контракт опорного полузащитника с «Лиллем» рассчитан до лета 2022 года.

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