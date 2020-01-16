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Владелец квартиры Игбуна утверждает, что лично вызывал скорую для Сильвестра

Владелец квартиры Игбуна утверждает, что лично вызывал скорую для Сильвестра
Футбол / РПЛ 0

Владелец квартиры, в которой проживает нападающий «Динамо» Сильвестр Игбун, рассказал, как вызвал скорую помощь для футболиста.

Ранее сообщалось, что нигерийца госпитализировали в тяжёлом состоянии, однако клуб выступил с опровержением данной информации, а также опубликовал видеообращение Сильвестра.

«Игбун Сильвестр – он у меня квартиру снимает. Он мне позвонил, я заехал к нему домой, и он мне говорит – болит вот здесь. Я говорю – хорошо, что надо? Он говорит – помоги вызвать скорую. Я и вызвал скорую.

У меня жена позвонила представителю клуба. Я не знаю, как её зовут. Ну и она всё это сказала. У него бок болит сильно. Врач приехал, посмотрел и сказал, что предварительный диагноз – это почки, якобы там камни или песок», — сказал владелец квартиры в записи, опубликованной в телеграм-канале Mash.

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