Бабаев: информация, что ЦСКА перехватывает у «Динамо» Соболева, недостоверна

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев опроверг информацию об интересе клуба к форварду «Крыльев Советов» Александру Соболеву.

«Футболист, конечно, интересный, но вся та информация, которая в прессе появляется, о том, что мы перехватываем его у «Динамо», не соответствует действительности», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Ранее сообщалось, что Соболев не полетел на сбор «Крыльев Советов» в турецкий Белек и в ближайшее время может перейти в «Динамо».



Соболев перешёл в «Крылья Советов» в январе 2018 года из «Томи». Сумма трансфера составила € 366 тыс. В нынешнем сезоне 22-летний нападающий принял участие в 18 матчах чемпионата России (все — в основном составе), в которых забил 10 голов и отдал три результативные передачи.