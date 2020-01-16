Клубы РПЛ поддержали идею расширения чемпионата до 18 команд

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что большинство клубов РПЛ поддержало идею расширения чемпионата до 18 команд.

«Что касается заседания РПЛ, то было много острых вопросов, которые вызвали серьёзное обсуждение, поэтому всё сильно затянулось. Обсуждали и реформу Кубка, и расширение РПЛ, и компенсации школам за подготовку футболистов. В целом практически по всем вопросам удалось достичь компромисса. Не все были согласны, например, с реформой Кубка — всё решил один голос. По расширению вопрос был достаточно серьёзным, но большинство клубов РПЛ поддержало идею расширения до 18 команд. Обсуждалось введение дополнительных компенсаций за переходы игроков в РПЛ, она направлена на то, чтобы было больше стимула продолжать непростую работу по подготовке футболистов.

РПЛ поддержала реформу Кубка. Дискуссии были острые, но всем очевидно – реформа назрела, зрительский интерес падает с каждым годом. РФС выступил с интересной инициативой, лучше попытаться что-то изменить, чем не делать ничего», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.