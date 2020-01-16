Друг Игбуна фотографируется с людьми в больнице. Видео

Друг нападающего московского «Динамо» Сильвестра Игбуна, госпитализированный по документам футболиста бело-голубых, сфотографировался с людьми в медицинском учреждении.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Молодой человек, которого предположительно зовут Олучи, воспользовался документами Игбуна, чтобы получить бесплатное лечение. Он был госпитализирован из квартиры, арендованной игроком «Динамо». Хозяин квартиры, который лично вызывал скорую помощь для него, не заметил, что перед ним не Сильвестр.

Ранее сообщалось, что Игбуна госпитализировали в тяжёлом состоянии и с подозрением на камни в почках, однако клуб выступил с опровержением данной информации, а также опубликовал видеообращение 29-летнего форварда.