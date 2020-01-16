Бабаев прокомментировал ситуацию с продлением контрактов с Гончаренко и Набабкиным

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал ситуацию с продлением контрактов с главным тренером команды Виктором Гончаренко и защитником Кириллом Набабкиным.

«Что касается контрактов Гончаренко и Набабкина, то с Гончаренко продлевали соглашение в прошлом сезоне. Действует ли он до лета 2020 года? Если мне память не изменяет – до 2021-го. А по поводу Кирилла могу сказать, что мы анализируем ситуацию с тренерским штабом, в ближайшее время обнародуем позицию клуба», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги ЦСКА занимает четвёртое место. В активе команды после 19 туров 34 очка. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 11 очков.