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Прядкин — о реформе Кубка России: скелет уже есть, но пожелания клубов будут учтены

Прядкин — о реформе Кубка России: скелет уже есть, но пожелания клубов будут учтены
Футбол / Кубок России 0

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал о реформировании Кубка России.

«Сегодня присутствовали все 16 клубов, все имели полные полномочия для голосования. Мы рассмотрели ряд вопросов, связанных с внедрением ВАР. Собрание прошло эффективно, присутствовали: Митрофанов, Алаев.

Было много несогласных с реформой Кубка? Мнения действительно разошлись. Мы приняли за основу, что Кубок России проводит РФС, попросили сделать дополнения. РФС открыт для диалога с нами. Скелет уже есть, но пожелания клубов обязательно будут учтены», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Посмотреть турнирную сетку нынешнего розыгрыша Кубка России по футболу можно на «Чемпионате».

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