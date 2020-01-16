Прядкин — о реформе Кубка России: скелет уже есть, но пожелания клубов будут учтены
Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал о реформировании Кубка России.
«Сегодня присутствовали все 16 клубов, все имели полные полномочия для голосования. Мы рассмотрели ряд вопросов, связанных с внедрением ВАР. Собрание прошло эффективно, присутствовали: Митрофанов, Алаев.
Было много несогласных с реформой Кубка? Мнения действительно разошлись. Мы приняли за основу, что Кубок России проводит РФС, попросили сделать дополнения. РФС открыт для диалога с нами. Скелет уже есть, но пожелания клубов обязательно будут учтены», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Посмотреть турнирную сетку нынешнего розыгрыша Кубка России по футболу можно на «Чемпионате».
Клубы РПЛ поддержали идею расширения чемпионата до 18 команд
Читайте также
- 16 января 2020
-
18:38
-
18:30
-
18:20
-
17:53
-
17:51
-
17:49
-
17:36
-
17:35
-
17:32
-
17:23
-
17:21
-
17:15
-
17:07
-
17:01
-
16:38
-
16:37
-
16:11
-
16:04
-
15:57
-
15:35
-
15:34
-
15:26
-
15:19
-
15:06
-
15:03
-
15:01
-
14:37
-
14:10
-
14:05
-
13:43
-
13:36
-
13:16
-
12:55
-
12:49
-
12:49
Партнерский контент