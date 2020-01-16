Прядкин переизбран президентом РПЛ

Сергей Прядкин продолжит занимать пост президента Российской Премьер-Лиги. Соответствующее решение приняли клубы турнира.

«Действительно ли меня переизбрали? Да, это так. Клубы выступили за то, чтобы продлить мои полномочия на новый срок. Огромное спасибо за доверие», — передаёт слова 58-летнего функционера корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Прядкин возглавляет Премьер-Лигу с ноября 2007 года. До него пост президента турнира занимали Михаил Воронцов (2006-2007), Юрий Заварзин (2004-2006), Евгений Гинер (2003-2004, 2006), Валерий Филатов (2003) и Виталий Мутко (2001-2003).

Турнирная таблица РПЛ сезона-2019/2020 доступна на «Чемпионате». Посмотреть календарь матчей российского первенства можно здесь.