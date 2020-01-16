РФС наложил на «Тамбов» запрет на регистрацию новых игроков
На «Тамбов» наложен запрет на регистрацию новых игроков из-за имеющейся у клуба задолженности перед бывшим тренером Александром Григоряном и экс-игроками Константином Гарбузом, Андреем Мурниным и Денисом Вавилиным.
«Применить к Ассоциации ФК „Тамбов“ Тамбовской области запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры», — сказано в заявлении РФС. Запрет может быть снят по заявлению «Тамбова» после погашения задолженности.
Григорян возглавил «Тамбов» в апреле прошлого года. Приняв команду лидером ФНЛ он вывел её в РПЛ. В октябре наставник подал в отставку, которая была принята руководством клуба.
В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Тамбов» занимает 11-е место. В активе команды 21 очко после 19 туров.
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