Экс-защитник «МЮ» Браун: £ 80 млн за Магуайра? Это довольно дёшево
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Уэс Браун поделился мнением о трансфере Гарри Магуайра. Летом 2019 года «красные дьяволы» заплатили «Лестер Сити» за 26-летнего англичанина £ 80 млн (€ 93,7 млн).
«На самом деле я думаю, что сейчас это довольно дёшево. Гарри добавил спокойствия всей обороне команды. Он всё ещё молод, но уже достаточно опытен. Магуайр отлично выбирает позицию. В некоторых матчах многие не замечают его, но это происходит из-за того, что он делает свою работу. С ним наша оборона действует лучше», — приводит слова Брауна Sky Sports.
«Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. 19 января «красные дьяволы» проведут выездной матч 23-го тура с «Ливерпулем», начало — в 19:30 мск.
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