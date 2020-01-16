Игбун выгнал из квартиры друга, который воспользовался его медицинскими данными

Нападающий московского «Динамо» Сильвестр Игбун выгнал из квартиры друга Олучи, который воспользовался его документами, чтобы получить медицинскую помощь, сообщает телеграм-канал Mash.
Олучи приехал в Москву несколько месяцев назад из Нигерии. Он работал на Игбуна и жил в квартире, которую арендовал футболист. После инцидента с госпитализацией Сильвестр позвонил другу и сказал, что у того есть 10 минут, чтобы покинуть жилище.
«Я жил в квартире, когда его не было в Москве. Слай (прозвище Игбуна. — Прим. «Чемпионата») меня убьёт. Я не хотел этого делать, просто мне стало плохо», — сказал Олучи.
Напомним, хозяин квартиры, который лично вызывал скорую помощь для Олучи, не заметил, что перед ним не Игбун. Изначально сообщалось, что госпитализированным был именно форвард бело-голубых, но вскоре клуб опроверг эту информацию.
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