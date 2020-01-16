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В «Уфе» прокомментировали возможность подписания узбекского форварда Уронова

В «Уфе» прокомментировали возможность подписания узбекского форварда Уронова
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал ситуацию с возможным подписанием контракта с бывшим форвардом «Локомотива» из Ташкента Остоном Уроновым.

«Остон Уронов проходит с нами сборы. Есть возможность подписания контракта с ним. У нас есть вакансия для ещё одного легионера. Это молодой игрок, которому нужно доказывать состоятельность. Он привлекает внимание многих клубов, не только российских. Он согласился на наше предложение, он принял это испытание. Пытается доказать свою состоятельность», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Уфа» занимает седьмое место. В активе команды 25 очков после 19 матчей.

«Уфа» просматривает узбекского форварда Урунова
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