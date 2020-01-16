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Глушаков — адвокату бывшей жены: моё кредо — это футбол, если ты не знаешь

Глушаков — адвокату бывшей жены: моё кредо — это футбол, если ты не знаешь
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал слова Сергея Жорина, адвоката его бывшей жены Дарьи, который сказал, что отсутствие на суде — кредо Глушакова.

«На сборах! Моё кредо — это футбол, если ты не знаешь. Ещё работаете? Те же лица, те же схемы. Не забывайте о кредо того, кто пытается продать квартиры моих детей! Забываю, как его зовут», — написал хавбек «Ахмата» на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, сегодня, 16 января, должно было состояться заседание по делу Глушакова, но его перенесли на 7 февраля из-за отсутствия представителей стороны футболиста. Денис пытается отсудить у бывшей жены 200 млн рублей.

Экс-супруги выясняют отношения на законодательном уровне уже больше года. Ранее Дарья требовала от Дениса алименты на содержание детей и обвиняла его в измене.

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