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Д. Ба: если Мане скажет, что он лучше Месси, дам ему в лицо. Но в 2019-м Садио был лучшим

Д. Ба: если Мане скажет, что он лучше Месси, дам ему в лицо. Но в 2019-м Садио был лучшим
Футбол / Англия 0

Сенегальский форвард «Истанбул Башакшехир» Демба Ба остался недоволен, что «Золотой мяч» 2019 года достался не его соотечественнику Садио Мане («Ливерпуль»). Напомним, награду выиграл Лионель Месси («Барселона»).

«Сейчас очень много говорят о статистике. Я считаю, что у Мане была отличная статистика на индивидуальном и коллективном уровнях, чтобы выиграть «Золотой мяч». Всегда говорил, что если поменять статистику Мане и Месси в 2019 году, то Месси всё равно выиграет награду даже с меньшим количеством забитых мячей.

Мане выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, он провёл невероятный сезон и стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги. С ума сойти! Кроме того, он оказывал решающее значение во многих матчах. Я верю, что он мог бы победить.

Я разговаривал со многими игроками. Они говорят: «Да, но Месси — лучший игрок». Конечно, все это знают! Но если Садио заявит, что он лучше Месси, дам ему в лицо и скажу: «Заткнись и сядь!». Тем не менее считаю, что в 2019 году он провёл лучший сезон», — цитирует Ба Goal.com.

В прошлом сезоне Мане выиграл с «Ливерпулем» Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. На клубном уровне он сыграл 50 матчей, забил 26 мячей и отдал 5 результативных передач.

Месси в прошлом сезоне выиграл с «Барселоной» чемпионат Испании. На клубном уровне он сыграл 50 матчей, забил 51 мяч и сделал 22 результативные передачи.

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