Д. Ба: если Мане скажет, что он лучше Месси, дам ему в лицо. Но в 2019-м Садио был лучшим

Сенегальский форвард «Истанбул Башакшехир» Демба Ба остался недоволен, что «Золотой мяч» 2019 года достался не его соотечественнику Садио Мане («Ливерпуль»). Напомним, награду выиграл Лионель Месси («Барселона»).

«Сейчас очень много говорят о статистике. Я считаю, что у Мане была отличная статистика на индивидуальном и коллективном уровнях, чтобы выиграть «Золотой мяч». Всегда говорил, что если поменять статистику Мане и Месси в 2019 году, то Месси всё равно выиграет награду даже с меньшим количеством забитых мячей.

Мане выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, он провёл невероятный сезон и стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги. С ума сойти! Кроме того, он оказывал решающее значение во многих матчах. Я верю, что он мог бы победить.

Я разговаривал со многими игроками. Они говорят: «Да, но Месси — лучший игрок». Конечно, все это знают! Но если Садио заявит, что он лучше Месси, дам ему в лицо и скажу: «Заткнись и сядь!». Тем не менее считаю, что в 2019 году он провёл лучший сезон», — цитирует Ба Goal.com.

В прошлом сезоне Мане выиграл с «Ливерпулем» Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. На клубном уровне он сыграл 50 матчей, забил 26 мячей и отдал 5 результативных передач.

Месси в прошлом сезоне выиграл с «Барселоной» чемпионат Испании. На клубном уровне он сыграл 50 матчей, забил 51 мяч и сделал 22 результативные передачи.