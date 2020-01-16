Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гендиректор «Зенита»: нашли решение, которое соответствует интересам Краневиттера и клуба

Гендиректор «Зенита»: нашли решение, которое соответствует интересам Краневиттера и клуба
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о переговорах относительно трансфера полузащитника команды Матиаса Краневиттера в мексиканский клуб «Монтеррей».

«Что касается перехода Краневиттера в мексиканский «Монтеррей», то да, мы нашли с игроком решение, которое соответствует и его интересам, и интересам клуба», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Ранее сообщалось, что «Монтеррей» рассчитывает согласовать все условия трансфера до 17 января.

Краневиттер перешёл в «Зенит» из мадридского «Атлетико» летом 2017 года за € 8 млн. В нынешнем сезоне аргентинский хавбек принял участие в 4 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Контракт 26-летнего игрока с сине-бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2021 года.

Семак объяснил отсутствие Краневиттера на сборах «Зенита»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020