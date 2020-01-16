Гендиректор «Зенита»: нашли решение, которое соответствует интересам Краневиттера и клуба

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о переговорах относительно трансфера полузащитника команды Матиаса Краневиттера в мексиканский клуб «Монтеррей».
«Что касается перехода Краневиттера в мексиканский «Монтеррей», то да, мы нашли с игроком решение, которое соответствует и его интересам, и интересам клуба», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Ранее сообщалось, что «Монтеррей» рассчитывает согласовать все условия трансфера до 17 января.
Краневиттер перешёл в «Зенит» из мадридского «Атлетико» летом 2017 года за € 8 млн. В нынешнем сезоне аргентинский хавбек принял участие в 4 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Контракт 26-летнего игрока с сине-бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2021 года.
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