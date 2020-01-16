Российскую модель арестовали в Испании за ложное обвинение в изнасиловании Т. Эрнандесом

Российская модель Луиза Кремлёва была арестована в Испании за ложное обвинение в изнасиловании защитником «Милана» Тео Эрнандесом. Об этом сообщает Diario Sur.
В июне 2017 года футболист, будучи игроком «Атлетико», провёл ночь с Кремлёвой. Позже россиянка обвинила испанца в изнасиловании. Однако суд не нашёл доказательства совершения преступления футболистом и постановил арестовать девушку за ложное обвинение в изнасиловании.
Фото: «Инстаграм» Луизы Кремлевой
Эрнандес является воспитанником «Атлетико». Он выступал также за «Алавес», «Реал» и «Реал Сосьедад». В текущем сезоне принял участие в 16 матчах в составе «Милана». На счету защитника 5 забитых мячей и 2 результативные передачи. Контракт футболиста с россонери рассчитан до лета 2024 года.
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