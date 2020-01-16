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Ли Шарп: Погба может стать легендой «Манчестер Юнайтед»

Ли Шарп: Погба может стать легендой «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Ли Шарп поделился мнением о полузащитнике «красных дьяволов» Поле Погба.

«Я хотел бы, чтобы «Манчестер Юнайтед» сохранил Погба. Считаю, что он может стать легендой клуба. Поль — один из лучших игроков в команде.

На сегодняшний день он является футболистом мирового уровня. Знаю, что Погба не всегда показывает это в течение 90 минут, но если «МЮ» построит команду вокруг него и купит несколько подходящих игроков, он будет выступать на фантастическом уровне.

Единственная проблема — если Поль решит уйти, то клубу будет сложно что-то с этим поделать», — приводит слова Шарпа Sky Sports.

В нынешнем сезоне Погба принял участие в 8 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. 26-летних француз записал в свой актив 2 результативные передачи.

«Ювентус» может включить Дибалу или Рабьо в сделку по трансферу Погба
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