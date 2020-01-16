«Интер» готов предложить «Тоттенхэму» € 15 млн за Эриксена

Миланский «Интер» продолжает вести переговоры о трансфере полузащитника лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Кристиана Эриксена. Чёрно-синине готовятся предложить «шпорам» за 27-летнего датчанина € 15 млн, сообщает Corriere dello Sport.

«Тоттенхэм» хочет выручить с продажи Эриксена € 20 млн. Ранее «Интер» предложил лондонцам € 10 млн, а теперь готов увеличить сумму трансфера до € 15 млн. При этом миланский клуб может включить в сделку бонусы в размере € 2–3 млн.

Согласно сообщениям СМИ, «Интер» уже договорился с Кристианом о контракте до 30 июня 2024 года, по которому хавбек будет получить около € 9 млн за сезон.

Эриксен выступает за «Тоттенхэм» с лета 2013 года. В нынешнем кампании датчанин забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи в 26 матчах за «шпор» во всех турнирах.

Соглашение Кристиана с «Тоттенхэмом» рассчитано до 30 июня 2020 года. Игрок отказывается продлевать сотрудничество с лондонцами.