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Мать Рабьо: президент Федерации футбола Франции — лжец

Мать Рабьо: президент Федерации футбола Франции — лжец
Футбол / Евро-2020 0

Вероника Рабьо, мать и агент полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабьо, назвала президента Федерации футбола Франции Ноэля Ле Граэ лжецом.

«Мой сын никогда не отказывался от сборной Франции. Это ложь, что Ле Граэ предлагал Адриену встретиться. У меня не было никаких контактов с Ле Граэ, он лжец. Господин Ле Граэ никогда не предлагал встретиться с Адриеном. Какой футболист не хотел бы играть за сборную Франции?» — приводит слова Вероники Рабьо Ouest France о ссылкой на L'Equipe d'Estelle.

Ранее сообщалось, что Рабьо отказался выступать за сборную Франции, пока её возглавляет Дидье Дешам. Полузащитник остался недоволен решением тренера, который не включил его в заявку на чемпионат мира 2018 года, который принимала Россия.

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