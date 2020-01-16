В матче с «Престоном» игрок «Блэкберна» получил переломы черепа и глазницы

В матче 27-го тура английского Чемпионшипа с «Престоном» полузащитник «Блэкберна» Корри Эванс получил переломы черепа и глазницы, сообщает BBC.

Изначально предполагалось, что 29-летний хавбек, столкнувшись с капитаном соперников Томом Кларком, сломал нос и скулу. Однако проведённое медицинское обследование установило более серьёзные повреждения у игрока — переломы черепа и глазницы. В ближайшее время Эвансу будет сделана операция. В место, где сломана глазница, ему вставят пластину. В клубе уже заявили, что поддержат игрока.

Матч между «Блэкберном» и «Престоном» состоялся в минувшую субботу и завершился со счётом 1:1. Эванс получил травму уже в дебюте игры и был заменён на 13-й минуте. К тому времени «Блэкберн» уже вёл в счёте.