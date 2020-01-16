«Интер» договорился о приобретении Янга у «Манчестер Юнайтед» за € 1,5 млн

Руководство миланского «Интера» согласовало трансфер защитника «Манчестер Юнайтед» Эшли Янга. Итальянский клуб заплатит «красным дьяволам» за 34-летнего англичанина € 1,5 млн. В ближайшие дни футболист пройдёт медосмотр, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».

Ожидается, что контракт, который Янг подпишет с «Интером», будет рассчитан до 30 июня 2021 года.

Эшли выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2011 года. Ранее защитник играл в «Астон Вилле» и «Уотфорде». В нынешней кампании Янг забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 18 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Напомним, минувшим летом «Интер» приобрёл у «Манчестер Юнайтед» нападающего Ромелу Лукаку, а также взял в аренду другого форварда «красных дьяволов» — Алексиса Санчеса.