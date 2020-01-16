Хагуш: у «Арсенала» хороший потенциал, нам надо смотреть выше в таблицу

Защитник тульского «Арсенала» Анри Хагуш рассказал о личных и командных целях на оставшуюся часть сезона-2019/2020 Российской Премьер-Лиги.

«Задачи на 2020 год — набрать форму, играть. Как говорят умные люди, чем старше становишься, тем больше нужно следить за собой. В 16 лет у меня был вес 77 кг, сейчас – 74,5 кг. Если говорить о команде в целом, то у нас хороший потенциал. Мы это уже доказали победами над «Спартаком», ЦСКА, «Локомотивом» в первой части сезона. Сейчас «Арсенал» на том же шестом месте, как и на финише прошлого чемпионата. Но надо смотреть выше в таблицу. Отрыв от третьего места девять очков – много, но это футбол, всё можно изменить», — приводит слова Хагуша официальный сайт «Арсенала».