Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Хагуш: у «Арсенала» хороший потенциал, нам надо смотреть выше в таблицу

Хагуш: у «Арсенала» хороший потенциал, нам надо смотреть выше в таблицу
Футбол / РПЛ 0

Защитник тульского «Арсенала» Анри Хагуш рассказал о личных и командных целях на оставшуюся часть сезона-2019/2020 Российской Премьер-Лиги.

«Задачи на 2020 год — набрать форму, играть. Как говорят умные люди, чем старше становишься, тем больше нужно следить за собой. В 16 лет у меня был вес 77 кг, сейчас – 74,5 кг. Если говорить о команде в целом, то у нас хороший потенциал. Мы это уже доказали победами над «Спартаком», ЦСКА, «Локомотивом» в первой части сезона. Сейчас «Арсенал» на том же шестом месте, как и на финише прошлого чемпионата. Но надо смотреть выше в таблицу. Отрыв от третьего места девять очков – много, но это футбол, всё можно изменить», — приводит слова Хагуша официальный сайт «Арсенала».

Защитник тульского «Арсенала» Хагуш: хочется быть выше «Спартака» и «Локомотива»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020