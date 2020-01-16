Хагуш: у «Арсенала» хороший потенциал, нам надо смотреть выше в таблицу
Защитник тульского «Арсенала» Анри Хагуш рассказал о личных и командных целях на оставшуюся часть сезона-2019/2020 Российской Премьер-Лиги.
«Задачи на 2020 год — набрать форму, играть. Как говорят умные люди, чем старше становишься, тем больше нужно следить за собой. В 16 лет у меня был вес 77 кг, сейчас – 74,5 кг. Если говорить о команде в целом, то у нас хороший потенциал. Мы это уже доказали победами над «Спартаком», ЦСКА, «Локомотивом» в первой части сезона. Сейчас «Арсенал» на том же шестом месте, как и на финише прошлого чемпионата. Но надо смотреть выше в таблицу. Отрыв от третьего места девять очков – много, но это футбол, всё можно изменить», — приводит слова Хагуша официальный сайт «Арсенала».
Защитник тульского «Арсенала» Хагуш: хочется быть выше «Спартака» и «Локомотива»
Читайте также
- 16 января 2020
-
23:13
-
23:08
-
22:56
-
22:38
-
22:38
-
22:19
-
22:19
-
21:55
-
21:49
-
21:38
-
21:30
-
21:12
-
21:04
-
20:39
-
20:31
-
20:17
-
20:16
-
20:12
-
20:08
-
19:46
-
19:36
-
19:30
-
19:18
-
19:15
-
19:10
-
18:38
-
18:30
-
18:20
-
17:53
-
17:51
-
17:49
-
17:36
-
17:35
-
17:32
-
17:23
Партнерский контент