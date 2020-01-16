Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Становится больно за Россию». Жена Семака обвинила подписчика в расизме

«Становится больно за Россию». Жена Семака обвинила подписчика в расизме
Футбол / РПЛ 0

Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, обвинила одного из своих подписчиков в «Инстаграме» в расизме.

У супруги наставника петербургского клуба спросили: «На хрена черномазых берёшь? Русских ребят нет, что ли?». В ответ Семак написала: «Когда осознаёшь, что такие люди, как автор этого вопроса, живут среди нас, становится очень больно за Россию. Большинство людей даже не осознают, что они расисты — пренебрежительное отношение к людям других рас у них в крови».

Ранее Семак заявляла о желании усыновить в Африке как минимум четверых детей.

В настоящий момент Сергей и Анна воспитывают восьмерых детей.

Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года. Под его руководством петербургский клуб стал чемпионом России в сезоне-2018/2019.

Жена Семака: хотелось бы взять как минимум четверых африканских детей
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020