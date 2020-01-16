«Становится больно за Россию». Жена Семака обвинила подписчика в расизме
Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, обвинила одного из своих подписчиков в «Инстаграме» в расизме.
У супруги наставника петербургского клуба спросили: «На хрена черномазых берёшь? Русских ребят нет, что ли?». В ответ Семак написала: «Когда осознаёшь, что такие люди, как автор этого вопроса, живут среди нас, становится очень больно за Россию. Большинство людей даже не осознают, что они расисты — пренебрежительное отношение к людям других рас у них в крови».
Ранее Семак заявляла о желании усыновить в Африке как минимум четверых детей.
В настоящий момент Сергей и Анна воспитывают восьмерых детей.
Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года. Под его руководством петербургский клуб стал чемпионом России в сезоне-2018/2019.
Жена Семака: хотелось бы взять как минимум четверых африканских детей
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