«Манчестер Юнайтед» и «Спортинг» не могут договориться о сумме трансфера Фернандеша

«Манчестер Юнайтед» продолжает вести переговоры о приобретении полузащитника лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеша. Стороны пока не могут договориться о сумме трансфера, сообщает ESPN.
Португальский клуб хочет выручить с продажи 25-летнего футболиста € 80 млн. «Красные дьяволы» пока предлагают за игрока на € 20 млн меньше.
Ранее стало известно, что Фернандеш уже согласовал контракт с «Манчестер Юнайтед», рассчитанный до 30 июня 2025 года и предусматривающий зарплату в размере € 6 млн за сезон.
В нынешнем сезоне Бруну забил 15 мячей и отдал 13 результативных передач в 25 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
После 22 туров «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В активе манкунианцев 34 очка.
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