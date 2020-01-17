Новичок «Рубина» Макаров: Слуцкий был чуть убедительнее, чем Гончаренко

Полузащитник «Рубина» Денис Макаров рассказал, что перед переходом в казанский клуб он разговаривал с наставником своей нынешней команды Леонидом Слуцким и главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко.

«Что касается того, что говорили Слуцкий и Гончаренко, то никто из них не гарантировал, что я буду постоянно играть. Оба сказали, что у меня будет шанс себя проявить. Я выбрал казанский клуб из-за Слуцкого и Веретенникова. Было желание поработать с ними. Гончаренко тоже хороший тренер, который работает в хорошем клубе. Мы с ним очень позитивно поговорили, но Слуцкий был чуть убедительнее», — сказал Макаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полностью интервью Макарова читайте в ближайшее время на «Чемпионате».