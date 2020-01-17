Новичок «Рубина» Макаров: Слуцкий был чуть убедительнее, чем Гончаренко
Полузащитник «Рубина» Денис Макаров рассказал, что перед переходом в казанский клуб он разговаривал с наставником своей нынешней команды Леонидом Слуцким и главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко.
«Что касается того, что говорили Слуцкий и Гончаренко, то никто из них не гарантировал, что я буду постоянно играть. Оба сказали, что у меня будет шанс себя проявить. Я выбрал казанский клуб из-за Слуцкого и Веретенникова. Было желание поработать с ними. Гончаренко тоже хороший тренер, который работает в хорошем клубе. Мы с ним очень позитивно поговорили, но Слуцкий был чуть убедительнее», — сказал Макаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Полностью интервью Макарова читайте в ближайшее время на «Чемпионате».
Агент Макарова: мне неудобно перед ЦСКА, но многое решила заинтересованность Слуцкого
Читайте также
- 17 января 2020
-
00:15
-
00:12
- 16 января 2020
-
23:49
-
23:26
-
23:13
-
23:08
-
22:56
-
22:38
-
22:38
-
22:19
-
22:19
-
21:55
-
21:49
-
21:38
-
21:30
-
21:12
-
21:04
-
20:39
-
20:31
-
20:17
-
20:16
-
20:12
-
20:08
-
19:46
-
19:36
-
19:30
-
19:18
-
19:15
-
19:10
-
18:38
-
18:30
-
18:20
-
17:53
-
17:51
-
17:49
Партнерский контент