Защитник «Зенита» Осорио: мне бы хотелось достичь уровня ван Дейка

Защитник «Зенита» Йордан Осорио рассказал, против кого труднее всего играть в обороне, а также поделился мнением о коллеге по позиции из «Ливерпуля» Вирджиле ван Дейке.

«В «Зените» все очень сильные, но назову Артёма Дзюбу — он мощный и хорошо укрывает мяч. Кто самый сильный соперник, против которого я защищался? Лионель Месси, конечно. Если взять уровень чуть ниже, тогда, пожалуй, Радамель Фалькао.

Можно ли повторить достижение Вирджила ван Дейка и не дать себя обыграть целый год? Естественно, мне бы хотелось достичь такого уровня. Ван Дейк правильно выбирает позицию, в нём собраны все качества, необходимые для центрального защитника. И мне хотелось бы обладать его непроходимостью», — приводит слова Осорио пресс-служба сине-бело-голубых на официальном сайте клуба.