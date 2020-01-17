Защитник «Зенита» Осорио: мне бы хотелось достичь уровня ван Дейка

Защитник «Зенита» Йордан Осорио рассказал, против кого труднее всего играть в обороне, а также поделился мнением о коллеге по позиции из «Ливерпуля» Вирджиле ван Дейке.
«В «Зените» все очень сильные, но назову Артёма Дзюбу — он мощный и хорошо укрывает мяч. Кто самый сильный соперник, против которого я защищался? Лионель Месси, конечно. Если взять уровень чуть ниже, тогда, пожалуй, Радамель Фалькао.
Можно ли повторить достижение Вирджила ван Дейка и не дать себя обыграть целый год? Естественно, мне бы хотелось достичь такого уровня. Ван Дейк правильно выбирает позицию, в нём собраны все качества, необходимые для центрального защитника. И мне хотелось бы обладать его непроходимостью», — приводит слова Осорио пресс-служба сине-бело-голубых на официальном сайте клуба.
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