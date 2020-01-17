Новичок «Рубина» Макаров: ждите от меня в РПЛ голов в стиле Роббена

Полузащитник «Рубина» Денис Макаров рассказал, что в игре берёт пример с бывшего футболиста сборной Нидерландов Арьена Роббена.
«Мне очень нравится Роббен. Стараюсь на тренировках отрабатывать удары в его стиле. Он тоже очень много бил, когда играл. Если не бить, не будет голов. Удар зависит от мастерства, поэтому я его тренирую. Если есть ситуация, при которой я вижу, что в районе 25-30 метров до ворот свободно и есть позиция для удара, то я всегда ударю. Если увижу, что можно отдать пас, к примеру, на пустые ворота, я, конечно, отдам. Но если всё закрыто, всегда буду бить.
Очень много смотрю видео с Роббеном: его технику, ведение мяча, удар. Всё стараюсь повторять и делать в подобном ключе. Очень нравится его стиль игры. Ждать ли в РПЛ голов в стиле Роббена? Да. Пусть будет так", — сказал Макаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Полностью интервью с Макаровым читайте в ближайшее время на «Чемпионате».
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