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Новичок «Рубина» Макаров: в академии Коноплёва новые люди творят бардак и разворовывают её

Новичок «Рубина» Макаров: в академии Коноплёва новые люди творят бардак и разворовывают её
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Рубина» Денис Макаров рассказал об уходе из академии Коноплёва и нынешней ситуации в ней.

«В 14 лет меня отчислили из академии Коноплёва. Я тогда получил травму, разорвал четырёхглавую мышцу. Пока я не тренировался, произошла смена тренера. Пришёл непонятный тренер – фамилия Шуков. Он сказал, что надо сделать чистку в команде. У меня тогда был ещё гипс на ноге, а он меня отчислил.

В академии Коноплёва бросили на произвол судьбы, можно и так сказать. Поступили не очень красиво. Но я благодарен самому Коноплёву за то, что он создал эту школу. После его смерти, к сожалению, в школе начал твориться полный бардак, который до сих пор творится.

Я туда приезжаю, общаюсь с учителями, потому что они мне сильно помогали. Знаю, что какое-то время им не платили зарплату, но потом всё нормализовалось. Но в целом новые люди в школе начали творить бардак и разворовывать её", — сказал Макаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

«Я общался с Гончаренко, но Слуцкий был убедительнее». Макаров — о переходе в «Рубин»
Новичок «Рубина» Денис Макаров — о выборе между ЦСКА и «Рубином», бардаке в академии Коноплёва и игре в якутском КФК.
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