Макаров рассказал о сделанном выборе между «Рубином» и ЦСКА

Полузащитник «Рубина» Денис Макаров рассказал о сделанном выборе между казанским клубом и ЦСКА.
«Ближе к зиме «Рубин» вышел на нас с агентом. Мы встретились с президентом «Рубина», потом пообщался с президентом «Нефтехимика», где мы рассматривали эти два предложения. Состоялось назначение Леонида Викторовича – тренера с европейским опытом и громким именем. Потом я узнал, что помогать ему будет Олег Веретенников. Тогда я решил, что в «Рубине» для меня будет лучше, будет больше возможностей прогрессировать и двигаться вперёд.
Да, перед ЦСКА есть неудобство. Мы обещали, что перейдём в ЦСКА. Но если бы ЦСКА смог летом до конца дожать «Нефтехимик», трансфер бы состоялся. Но не получилось, а зимой появился «Рубин», — рассказал Макаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
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