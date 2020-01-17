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Макаров рассказал о сделанном выборе между «Рубином» и ЦСКА

Макаров рассказал о сделанном выборе между «Рубином» и ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Рубина» Денис Макаров рассказал о сделанном выборе между казанским клубом и ЦСКА.

«Ближе к зиме «Рубин» вышел на нас с агентом. Мы встретились с президентом «Рубина», потом пообщался с президентом «Нефтехимика», где мы рассматривали эти два предложения. Состоялось назначение Леонида Викторовича – тренера с европейским опытом и громким именем. Потом я узнал, что помогать ему будет Олег Веретенников. Тогда я решил, что в «Рубине» для меня будет лучше, будет больше возможностей прогрессировать и двигаться вперёд.

Да, перед ЦСКА есть неудобство. Мы обещали, что перейдём в ЦСКА. Но если бы ЦСКА смог летом до конца дожать «Нефтехимик», трансфер бы состоялся. Но не получилось, а зимой появился «Рубин», — рассказал Макаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

«Я общался с Гончаренко, но Слуцкий был убедительнее». Макаров — о переходе в «Рубин»
Новичок «Рубина» Денис Макаров — о выборе между ЦСКА и «Рубином», бардаке в академии Коноплёва и игре в якутском КФК.
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