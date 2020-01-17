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Стали известны все участники и пары 1/4 финала Кубка Италии

Стали известны все участники и пары 1/4 финала Кубка Италии
Футбол / Италия 0

Определились все участники и пары стадии 1/4 финала Кубка Италии в сезоне-2019/2020.

По итогам 1/8 финала турнир покинули «Перуджа», «Кремонезе», «Аталанта», «Кальяри», «Удинезе», «СПАЛ», «Дженоа» и «Парма».

В четвертьфинале «Наполи» примет «Лацио», «Рома» сыграет на выезде с «Ювентусом», «Милан» на «Сан-Сиро» встретится с «Торино», а «Интер» с «Фиорентиной».

Матчи состоятся 21, 22, 28 и 29 января соответственно.

Прошлым победителем турнира является «Лацио», обыгравший в финале «Фиорентину» со счётом 2:0.

Наиболее титулованной командой в турнире является «Ювентус», который выиграл данный трофей 13 раз.

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