Бербатов заявил, что для Сульшера будет успехом, если он доработает в «МЮ» до конца сезона

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов отметил, что хотел бы, чтобы Уле-Гуннар Сульшер продолжал свою работу как можно дольше, несмотря на то давление, которое на него оказывается.

«Как бы резко это не звучало, но в этой позиции, когда он постоянно подвергается нападкам на основе результатов, то успех Сульшера будет заключаться в том, чтобы руководить командой до конца сезона, а для «Манчестер Юнайтед» — забраться как можно выше в таблице.

Это будет сложно, потому что после каждого поражения снова начинается смена всех игроков, тренеров, все хотят нового менеджера, что не помогает текущему положению дел.

Иногда это просто эмоциональная реакция людей, они говорят: «да, нужно поменять этого тренера» и всё в таком роде, но затем оказывается, что это неправильное решение. Я хотел бы, чтобы он подержался на своём посту как можно дольше», — цитирует Бербатова Manchester Evening News.

После 22 туров «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В активе «манкунианцев» 34 очка.

