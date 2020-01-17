Мозес может воссоединиться с Конте в «Интере»

Итальянский «Интер» может пригласить к себе в клуб нигерийского защитника Виктора Мозеса принадлежащего «Челси», но на данный момент защищающего цвета турецкого «Фенербахче» на правах аренды, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

Нерадзурри ищут альтернативные варианты усиления обороны на случай, если им не удастся придти к окончательному соглашению с «Ромой» по обмену полузащитника Маттео Политано на защитника римлян Леонардо Спинаццолу. Антонио Конте, возглавляющий черно-синих, хочет снова поработать с 29-летним нигерийцем, с которым он выигрывал чемпионат Англии в 2018 году с «Челси». «Интер» платить лондонскому клубу, который владеет правами на игрока, запрашиваемые € 10 млн и рассчитывает лишь на аренду игрока.

В текущем сезоне Мозес принял участие в 7 матчах за «Фенербахче», забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу, проводя все матчи на позиции правого атакующего полузащитника.