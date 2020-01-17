Продление контракта Неймара с «ПСЖ» будет зависеть от выступления клуба в Лиге чемпионов
Бразильский нападающий Неймар может продлить контракт с французским «Пари Сен-Жермен» несмотря на все разногласия, которые были между игроком и клубом, сообщает ESPN.
Решение будет принято в апреле-мае и будет зависеть от результатов «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Соглашение 27-летнего бразильца с клубом действует ещё 2,5 года, но неформальные переговоры между отцом игрока и спортивным директором парижан Леонардо уже состоялись.
Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за € 222 млн. В составе клуба он дважды стал чемпионом Франции. В текущем сезоне нападающий провёл за «Пари Сен-Жермен» 15 матчей и забил 13 голов. Летом 2019 года сообщалось о желании Неймара вернуться в «Барселону», но этот трансфер не состоялся.
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