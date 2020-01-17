Рашфорд готов играть с «Ливерпулем» через боль

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд готов принять участие в матче 23-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» с повреждением, сообщает Mirror.
Английский форвард повредил колено в матче прошлого тура с «Норвичем» (4:0) и остался на скамейке запасных на матч переигровки Кубка Англии с «Вулверхэмптоном» (1:0). Выйдя на замену в игре, Рашфорд вдобавок получил травму спины и спустя всего 15 минут покинул поле. Сейчас игрок проходит интенсивное лечение, чтобы восстановиться к матчу с «Ливерпулем», который состоится в воскресенье, 19 января.
Но по информации источника, Рашфорд положительно отреагировал на первичное лечение и готов принять участие в матче, даже если придётся сделать укол обезболивающего. Но окончательное решение будет за главным тренером команды Уле-Гуннаром Сульшером, который не хочет усугубления травмы футболиста.
Маркус Рашфорд принял участие в 22 матчах Премьер-лиги в этом сезоне. Форвард сборной Англии забил 14 голов и стал автором 5 результативных передач.
- 17 января 2020
-
09:39
-
09:33
-
09:00
-
08:35
-
08:30
-
08:12
-
08:00
-
03:47
-
03:11
-
02:56
-
02:34
-
02:08
-
01:21
-
01:04
-
00:49
-
00:15
-
00:12
- 16 января 2020
-
23:49
-
23:26
-
23:13
-
23:08
-
22:56
-
22:38
-
22:38
-
22:19
-
22:19
-
21:55
-
21:49
-
21:38
-
21:30
-
21:12
-
21:04
-
20:39
-
20:31
-
20:17