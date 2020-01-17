Экс-хавбек ЦСКА Ефремов: по словам физиотерапевта, могу быть готов к возобновлению РПЛ

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов, пребывающий без клуба после ухода из стана «армейцев» в конце прошлого года по истечении контракта, рассказал, как проходит его восстановление после травмы крестообразных связок колена.
«Восстановление проходит хорошо. Что касается будущего, пока нахожусь в поиске клуба. Хочется поскорее начать работать в команде, потому что тренировки в зале и любая другая беговая работа не сравнятся с полноценными тренировками на поле с командой. Уже сейчас я могу работать на сборах. Правда, пока без борьбы. Если начать сейчас тренировки с клубом, то уже ко второму сбору смогу работать в общей группе без ограничений. По словам физиотерапевта, если я начну тренироваться с командой сейчас или со второго зимнего сбора, то к началу весенней части чемпионата уже смогу быть готов.
Ранее была информация, что восстановлюсь к маю? Это если говорить о максимальных кондициях. Играть, помогать и приносить пользу команде я вполне смогу уже к возобновлению сезона», — цитирует Ефремова Sport24.
- 17 января 2020
-
09:39
-
09:33
-
09:00
-
08:35
-
08:30
-
08:12
-
08:00
-
03:47
-
03:11
-
02:56
-
02:34
-
02:08
-
01:21
-
01:04
-
00:49
-
00:15
-
00:12
- 16 января 2020
-
23:49
-
23:26
-
23:13
-
23:08
-
22:56
-
22:38
-
22:38
-
22:19
-
22:19
-
21:55
-
21:49
-
21:38
-
21:30
-
21:12
-
21:04
-
20:39
-
20:31
-
20:17