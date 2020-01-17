Экс-хавбек ЦСКА Ефремов: по словам физиотерапевта, могу быть готов к возобновлению РПЛ

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов, пребывающий без клуба после ухода из стана «армейцев» в конце прошлого года по истечении контракта, рассказал, как проходит его восстановление после травмы крестообразных связок колена.



«Восстановление проходит хорошо. Что касается будущего, пока нахожусь в поиске клуба. Хочется поскорее начать работать в команде, потому что тренировки в зале и любая другая беговая работа не сравнятся с полноценными тренировками на поле с командой. Уже сейчас я могу работать на сборах. Правда, пока без борьбы. Если начать сейчас тренировки с клубом, то уже ко второму сбору смогу работать в общей группе без ограничений. По словам физиотерапевта, если я начну тренироваться с командой сейчас или со второго зимнего сбора, то к началу весенней части чемпионата уже смогу быть готов.



Ранее была информация, что восстановлюсь к маю? Это если говорить о максимальных кондициях. Играть, помогать и приносить пользу команде я вполне смогу уже к возобновлению сезона», — цитирует Ефремова Sport24.



ЦСКА объявил об уходе Ефремова и ещё двух игроков