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Экс-хавбек ЦСКА Ефремов: по словам физиотерапевта, могу быть готов к возобновлению РПЛ

Экс-хавбек ЦСКА Ефремов: по словам физиотерапевта, могу быть готов к возобновлению РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов, пребывающий без клуба после ухода из стана «армейцев» в конце прошлого года по истечении контракта, рассказал, как проходит его восстановление после травмы крестообразных связок колена.

«Восстановление проходит хорошо. Что касается будущего, пока нахожусь в поиске клуба. Хочется поскорее начать работать в команде, потому что тренировки в зале и любая другая беговая работа не сравнятся с полноценными тренировками на поле с командой. Уже сейчас я могу работать на сборах. Правда, пока без борьбы. Если начать сейчас тренировки с клубом, то уже ко второму сбору смогу работать в общей группе без ограничений. По словам физиотерапевта, если я начну тренироваться с командой сейчас или со второго зимнего сбора, то к началу весенней части чемпионата уже смогу быть готов.

Ранее была информация, что восстановлюсь к маю? Это если говорить о максимальных кондициях. Играть, помогать и приносить пользу команде я вполне смогу уже к возобновлению сезона», — цитирует Ефремова Sport24.

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