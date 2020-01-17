Слуцкий провёл тренировку «Рубина» с микрофоном

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий провёл клубную тренировку с микрофоном.
На канале казанского клуба в YouTube появилось видео, на котором клуб проводит тренировку, и российский специалист в шутливой манере проводит занятия и разговаривает с футболистами.
«Коновалов, ты хоть один гол забил на тренировке пока? Нет? А Кокора уже забил».
«Знаменитая осетинская техника, которой вы так гордитесь и которую никто никогда не видел».
«В одно касание даже для вратарей, потому что мне говорили, что вы техничные. Брехали, конечно, но тем не менее».
«Рубин» располагается на 13-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 турах казанские футболисты набрали 19 очков. Следующий матч в чемпионате казанский клуб проведёт с «Тамбовом» в гостях. Встреча состоится 1 марта.
- 17 января 2020
-
11:05
-
11:05
-
10:47
-
10:42
-
10:27
-
10:24
-
10:04
-
09:57
-
09:39
-
09:33
-
09:00
-
08:35
-
08:30
-
08:12
-
08:00
-
03:47
-
03:11
-
02:56
-
02:34
-
02:08
-
01:21
-
01:04
-
00:49
-
00:15
-
00:12
- 16 января 2020
-
23:49
-
23:26
-
23:13
-
23:08
-
22:56
-
22:38
-
22:38
-
22:19
-
22:19
-
21:55