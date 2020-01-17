Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Слуцкий провёл тренировку «Рубина» с микрофоном

Слуцкий провёл тренировку «Рубина» с микрофоном
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий провёл клубную тренировку с микрофоном.

На канале казанского клуба в YouTube появилось видео, на котором клуб проводит тренировку, и российский специалист в шутливой манере проводит занятия и разговаривает с футболистами.

«Коновалов, ты хоть один гол забил на тренировке пока? Нет? А Кокора уже забил».

«Знаменитая осетинская техника, которой вы так гордитесь и которую никто никогда не видел».

«В одно касание даже для вратарей, потому что мне говорили, что вы техничные. Брехали, конечно, но тем не менее».

«Рубин» располагается на 13-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 турах казанские футболисты набрали 19 очков. Следующий матч в чемпионате казанский клуб проведёт с «Тамбовом» в гостях. Встреча состоится 1 марта.

Большое интервью с В.Березуцким. О работе со Слуцким, честных голландцах и защите Устинова
Как всегда – откровенно и местами с фирменным юмором.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020