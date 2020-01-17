Моуринью получит бонус в € 2,3 млн за попадание в Лигу чемпионов

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью получит бонус в размере € 2,3 млн, если сможет вывести команду в Лигу чемпионов по итогам этого сезона, сообщает Daily Mail.
Моуринью возглавил «Тоттенхэм» после увольнения аргентинского специалиста Маурисио Почеттино в ноябре прошлого года. На тот момент клуб отставал от четвёртого места на 11 очков, и задача попасть в Лигу чемпионов казалась невыполнимой. Так как руководству важно и престижно попасть в это соревнование, клуб включил в контракт португальца бонус за попадание в турнир по итогам сезона.
В связи с травмой нападающего Гарри Кейна, который по прогнозам может пропустить даже чемпионат Европы, Моуринью хочет получить в своё распоряжение как минимум ещё одного нападающего, чтобы добиться намеченных целей в этом сезоне. Клуб уже подписал хавбека «Бенфики» Жедсона Фернандеша, но в связи с уходом Кристиана Эриксена команде нужно больше приобретений для достижения положительного результата.
«Тоттенхэм» располагается на 8-м месте в турнирной таблице Премьер-лиге, набрав 30 очков в 22 турах.
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