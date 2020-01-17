Озил: я доволен своим контрактом в «Арсенале»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил заявил, что не собирается покидать английский клуб предстоящим летом.
В 2018 году хавбек подписал новое соглашение на три года, что вызвало очень неоднозначную реакцию среди болельщиков лондонского клуба. На тот момент футболист находился не в лучшей форме, но получил контракт с одной из самых высоких зарплат среди всех игроков английской Премьер-лиги.
«Я очень доволен своим контрактом, и я продолжу играть здесь в этом и в следующем сезоне. Не могу сказать, что произойдёт в будущем. Я взволнован, но не знаю, что будет дальше», — приводит слова Озила Goal со ссылкой на beIN Sports.
Контракт Месута Озила с «Арсеналом» истекает летом 2021 года. Немецкий полузащитник принял участие в 12 матчах чемпионата Англии в этом сезоне, в которых на его счету всего одна результативная передача.
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